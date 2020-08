Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunkener Radfahrer auf Hauptstraße unterwegs

Wietze (ots)

Am Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, kontrollierten Polizeibeamte einen Radfahrer in der Wietzer Ortsmitte. Dieser war mit einem gänzlich unbeleuchteten Rad unterwegs und er fuhr in Schlangenlinien auf der Nienburger Straße. Der anschließende Atemalkoholtest ergab bei dem 30-Jährigen einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten ordneten bei dem Radler eine Blutentnahme an und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

