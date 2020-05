Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Ehrliche Finderin gibt Bargeld bei Polizei ab

Karlsruhe (ots)

Einer 17-jährigen ehrlichen Finderin ist es zu verdanken, dass ein 47 Jahre alter Mann glücklicherweise wieder an sein zuvor verlorenes Bargeld kam. Die junge Frau entdeckte am vergangenen Wochenende neben einem in der Blankenlocher Straße geparkten Fahrzeug die verlorenen Scheine. Kurzer Hand sammelte die anständige Frau das Bargeld ein von insgesamt 500 Euro ein und brachte es zur Polizei. Da sie sich das Kennzeichen des Fahrzeuges gemerkt hatte, neben dem die Scheine lagen, konnte der überglückliche Eigentümer im Nachgang ermittelt werden.

