Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn -Exhibitionist im Kurpark festgenommen

Waldbronn (ots)

Nachdem sich ein 36 Jahre alter Mann am Donnerstagnachmittag im Kurpark in Reichenbach vor Kindern entblößt hatte, konnte er auch dank der Unterstützung eines Zeugen von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen werden.

Der 37-jährige Zeuge beobachtete gegen 16.30 Uhr wie sich der Tatverdächtige immer wieder in der Nähe von Kindern im Kurpark aufhielt, diesen mehrfach hinterherlief und sich dabei teilweise hinter Büschen versteckte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entblößte sich der Beschuldigte schließlich vor den Kindern und nahm dabei sein Geschlechtsteil in die Hand. Die verständigten Polizeibeamten konnten den 36-Jährigen vorläufig festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen sexuellem Missbrauch von Kindern eingeleitet.

