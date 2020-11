Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Zeugin beobachtet Tat/Festnahmen

VelenVelen (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei jetzt zwei mutmaßliche Taschendiebe festnehmen konnte. Das Geschehen hat sich am Montag in Velen abgespielt. Gegen 10.30 Uhr hatte die Zeugin in einem Verbrauchermarkt an der Straße Alte Gärtnerei bemerkt, dass eine Frau einem Unbekannten die Geldbörse aus der Hosentasche ziehen wollte - das gelang aber nicht. Die Tatverdächtige verließ begleitet von einem Mann das Geschäft. Die Zeugin behielt die beiden im Auge und beobachtete, wie das Pärchen einen nahegelegenen anderen Verbrauchermarkt aufsuchte. Sie informierte die Polizei. Diese fahndete umgehend im Nahbereich und konnte die beiden Verdächtigen festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um eine 41 Jahre alte Frau und einen 26 Jahre alten Mann - beide aus Rumänien. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 41-Jährige mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten ist. Die Festgenommenen wurden vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Danach kamen sie wieder auf freien Fuß, da keine ausreichenden Gründe für die Beantragung einer Untersuchungshaft vorlagen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell