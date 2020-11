Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrer eines beschädigten Wagens gesucht

BocholtBocholt (ots)

Den Geschädigten eines Unfalls sucht die Polizei in Bocholt. Hintergrund: Eine Autofahrerin meldete sich am Montag bei der Polizei. Ihr Wagen hatte zwischen 09.00 und 09.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Welfenstraße gestanden. Als die Frau zurückkehrte, fand sie einen Zettel an der Windschutzscheibe: Ihr Wagen sei gegen ein anderes Fahrzeug gerollt. Der oder die andere Unfallbeteiligte hatte eine Telefonnummer hinterlassen, die jedoch nicht erreichbar war. Die Polizei bittet den oder die zweite Beteiligte, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

