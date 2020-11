Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch in Schulkiosk

GronauGronau (ots)

Gescheitert sind Einbrecher in der Nacht zum Montag in Gronau: Die Täter hatten vergeblich versucht, in den Kiosk des Gymnasiums an der Laubstiege einzudringen. Zurück blieb neben dem Schaden an einem Fenster auch ein beschädigter Spuckschutz - die Täter rissen die außen angebrachte Plexiglasscheibe mit Gewalt aus ihrer Befestigung. Die Kripo in Gronau bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260.

