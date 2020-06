POL-OF: Einbruch in Fahrzeug auf Firmengelände; gleich drei Einbrüche in Kleingartenanlage; Radfahrer bei Überholversuch schwer verletzt; Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber fest und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Einbruch in Gartenhütte - Werkzeuge gestohlen - Offenbach

(ms) In der Kleingartensiedlung in der Helene-Meyer-Straße brachen im Zeitraum von Montagabend auf Dienstagvormittag bislang unbekannte Personen in eine Gartenhütte ein und stahlen Hand- und Gartenwerkzeuge. Der Nachbar des Inhabers hatte bemerkt, dass das Gartentürchen der Parzelle geöffnet war und hatte diesen telefonisch informiert. Als dieser an seinem Garten eintraf, bemerkte er auch Beschädigungen am Schloss der Eingangstür zum Gartenhäuschen und stellte den Diebstahl fest. Neben dem entstandenen Sachschaden an der Tür hatte das Diebesgut insgesamt einen Wert von circa 700 Euro. Sollten Zeugen in diesem Zeitraum an der Tatörtlichkeit etwas mitbekommen haben, bittet die Polizei diese darum, sich unter 069 8098-1234 zu melden.

2. Einbruch in Fahrzeug auf Firmengelände - Offenbach/Bieber

(ms) Mehrere Werkzeuge und Elektroartikel im Wert von circa 3.000 Euro sind die Beute eines Diebstahls aus einem Firmenfahrzeug in der Jacob-Mönch-Straße. Täter schnitten im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein Loch in den Zaun des Firmengeländes und kletterten anschließend hindurch, um auf selbiges zu gelangen. Sie gingen an das Fahrzeug, entfernten eines der Fenster und kamen so ins Fahrzeuginnere. Sie steckten die darin befindliche Beute ein und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Nun ermittelt die Polizei und bittet Zeugen, sich unter 069 8098-1234 zu melden.

3. Wer hörte die Alarmanlage? Einbrecher flüchteten - Dietzenbach

(aa) Offensichtlich vertrieb das Ertönen der Alarmanlage Einbrecher aus einem Kindergarten im Obernburger Weg. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen hatten der oder die Täter das Schloss einer Seitentür aufgebrochen und die Kita betreten, wodurch der Alarm ausgelöst wurde. Gestohlen wurde wohl nichts. Die Kripo bittet Zeugen, die etwas gehört oder gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Gleich drei Einbrüche in Kleingartenanlage - Rödermark/Urberach

(ms) Erst beschädigten die Täter mit Brandbeschleuniger die Außenfassade und die Tür der Holzhütte, dann brachen sie diese gewaltsam auf und rissen sich eine Wasserpfeife samt Tabak im Wert von circa 400 Euro unter den Nagel. So geschehen in der Kleingartenanlage "Am Schwimmbad" in Urberach, im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagvormittag. Zuvor hatten sich die Kriminellen Zutritt zum Grundstück verschafft, indem sie einfach über den Zaun gestiegen waren. Und das war nicht der einzige Vorfall in der Gartenanlage. Neben dem Einbruch kam es noch zu zwei weiteren im genannten Zeitraum. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ermittelt nun die Polizei. Diese bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Zeugensuche nach Wohnungseinbruch - Dreieich/Dreieichenhain

(as) Die Polizei sucht nach einem Wohnungseinbruch, der sich am Dienstagabend ereignete, nach Zeugen. Gegen 17 Uhr wurde eine Rentnerin im Hainer Weg in den 10er-Hausnummern von einer bislang unbekannten Frau angesprochen, als sie gerade aus ihrem Garten kam. Die Frau fragte die Bewohnerin nach einem Zettel und einem Stift, um sich die Daten eines Werbeschildes an der Scheune im Garten notieren zu wollen. Die Frau war in Begleitung eines Mannes, der während dem Gespräch in einem schwarzen Kombi wartete. Die betagte Dame ließ ihren Schlüsselbund von außen im Schloss stecken und ging mit der unbekannten Frau in die Scheune, um Stift und Zettel zu suchen und ließ sich in ein Gespräch verwickeln, indem sie auch ihre Wohnanschrift nannte. Nachdem die Frau sich die Daten notiert hatte, stieg sie wieder in das wartende Auto und fuhr gemeinsam mit dem Mann in unbekannte Richtung davon. Zu Hause fiel der Frau das Fehlen von drei Schlüsseln auf, was sie aber zunächst niemanden mitteilte. Bei den Schlüsseln handelte es sich um Hausschlüssel vom Haus ihres Enkels in der Spitalgasse. Erst als der 35-jährige Enkel seiner Großmutter erzählte, dass zwischen 17.15 Uhr und 18 Uhr bei ihm offensichtlich eingebrochen wurde und diverse Schränke durchsucht worden und augenscheinlich keine Einbruchspuren vorhanden waren, erzählte die Seniorin ihrem Enkel von dem Pärchen, welches zuvor bei ihr im Garten gewesen sei. Glücklicherweise wurde bei dem Einbruch nichts gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und geht derzeit davon aus, dass das Pärchen etwas mit dem Einbruch zu tun hat. Die Frau war 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, schlank und 25 bis 30 Jahre alt gewesen. Sie trug dunkelblonde, schulterlange Haare, hatte eine helle Haut und ein gepflegtes Aussehen. Der Mann war 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, kräftig und etwa 55 Jahre alt. Er war dunkel bekleidet. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Wer sah die Diebe auf der Baustelle? - Mühlheim

(aa) Diebe waren sich in der Nacht zum Dienstag auf einer Baustelle in der Dieselstraße im Bereich der 90er-Hausnummern zugange. Sie brachen zwischen 18.30 und 6.30 Uhr zwei Baucontainer auf und nahmen Werkzeug mit. Sie stahlen unter anderem mehrere Akkuschrauber, Akkus und diverse Bohrer sowie eine Taschenlampe. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06108 6000-0.

7. Wer hörte die Scheiben klirren? - Seligenstadt

(as) Nach einer Sachbeschädigung an Schulfenstern bittet die Polizei aufmerksame Zeugen um Mithilfe. Zwischen Freitag und Montag warfen unbekannte Täter im Steinweg auf dem hinteren Schulhof mehrere Scheiben mit Steinen ein. Durch klettern über einen Blitzableiter auf das Schuldach wurde der Blitzableiter zudem beschädigt. Die Regionale Ermittlungsgruppe Ost hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

8. Wer sah den Exhibitionisten auf dem Radweg? - Seligenstadt

(aa) Ein Exhibitionist zeigte sich am Dienstagmorgen in der Robert-Bosch-Straße einer jungen Fahrradfahrerin. Der Mann stand gegen 6.35 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben den Bahngleisen und hatte sich mit heruntergelassener Hose entblößt. Die Seligenstädterin radelte schnell davon. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Mann gesehen haben und beschreiben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

9. Radfahrer bei Überholversuch schwer verletzt - Mainhausen

(neu) Bei dem Versuch, einen anderen Radfahrer zu überholen, ist am Dienstagnachmittag zwischen der sogenannten "Hillerkreuzung" und Zellhausen ein 76 Jahre alter E-Bike-Fahrer schwer gestürzt. Er kam mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma sofort in ein Krankenhaus. Der Verletzte soll nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gegen 16.45 Uhr auf dem Radweg, der parallel entlang der Kreisstraße 185 führt, in Richtung Zellhausen an einem 60 Jahre alten Radfahrer vorbeigefahren sein. Während des Überholvorganges kam er jedoch nach links in den Grünstreifen, stürzte und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Da er während der Fahrt keinen Helm trug, zog sich der 76-Jährige aus Babenhausen schwere Verletzungen zu. Der 60-Jährige aus Mainflingen, der mit einem "normalen" Trekkingrad unterwegs war, blieb bei dem Unfall unverletzt.

Main-Kinzig-Kreis

1. Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber fest - Langenselbold

(neu) Nach dem räuberischen Diebstahl eines Mountainbikes am späten Dienstagabend hat die Polizei bei einer Fahndung wenig später in der Gründaustadt den mutmaßlichen Täter geschnappt und vorläufig festgenommen. Auf den 15 Jahre alten Hanauer kommt nun ein Strafverfahren zu. Soweit der Polizei bislang bekannt ist, war der ebenfalls 15 Jahre alte Besitzer des Rades mit einem Bekannten gegen 22 Uhr zu einem Einkaufsmarkt in der Ringstraße geradelt, um dort noch schnell etwas einzukaufen. Auf dem Parkplatz soll der Beschuldigte zunächst gefragt haben, ob er mal eine Runde mit dem Rad der Marke Cube drehen dürfe. Trotz einem deutlichen "Nein" soll sich der Hanauer das Bike einfach gegriffen haben. Es kam dann zu einem Streit, bei dem der Beschuldigte seinem Opfer mehrmals ins Gesicht geschlagen haben und dann mit dem Rad geflüchtet sein soll. Bei einer Fahndung mit mehreren Streifen fand die Polizei das gesuchte Rad am etwa 600 Meter vom Tatort entfernt gelegenen Wasserspielplatz in der Gründauaue. Ebenfalls dort angetroffen wurde ein Jugendlicher, auf den die Beschreibung des Täters zutraf. Dieser wurde vorläufig festgenommen. Der bestohlene Jugendliche aus Langenselbold erhielt sein Rad später von der Polizei zurück.

2. Fingerfertiger Trickbetrüger geht leer aus - Langenselbold

(neu) Da war die alte Dame einfach aufmerksam: Ein fingerfertiger Trickbetrüger ist am Dienstagvormittag bei dem Versuch, an das Bargeld der 85-Jährigen zu kommen, leer ausgegangen. Der etwa 50 Jahre alte Mann mit gepflegter Erscheinung und der auch gutes Deutsch gesprochen haben soll, bat gegen 11 Uhr in der Klosterbergstraße um Wechselgeld, damit er angeblich telefonieren könne. Als die 85-Jährige in ihrer Geldbörse nachsah, legte der Mann geschickt eine Straßenkarte über ihre Hand und wollte zugleich nach den Geldscheinen greifen. Doch die clevere Rentnerin merkte sofort, was da passieren soll und sprach den Ganoven darauf an. Dieser gab sein Vorhaben auf und flüchtete. Da der Unbekannte keine Beute machte, steht zu befürchten, dass er sich möglicherweise weitere Opfer sucht. Die Polizei bittet daher um entsprechende Vorsicht, sollte man nach Wechselgeld gefragt werden.

3. Polizei sucht nach blonder Frau in einem blauen VW Golf - Gründau

(neu) Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag mit einem Verletzten und einem Sachschaden von rund 7.000 Euro fahndet die Polizei nun nach der Verursacherin, die sich einfach aus dem Staub machte. Ort des Geschehens gegen 17.30 Uhr war im Ortsteil Lieblos die Kreuzung Rudolf-Walther-Straße / In der Aue. Dort kam aus Richtung Kreisverkehr ein 32 Jahre alter VW Touran-Fahrer, der nach links zu einem Schnellrestaurant einbiegen wollte. Dabei musste er allerdings einem Fahrzeug ausweichen, welches von der Straße "In der Aue" unerlaubt über die Kreuzung, ebenfalls in Richtung Schnellrestaurant, fuhr. Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer aus Gründau, der aus Richtung Bundesstraße ankam, erkannte die Situation zu spät und prallte frontal auf den Touran. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl das Krad als auch der Personenwagen wurden erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr, ohne sich um die Folgen zu kümmern, einfach weiter. Nach Angaben von Zeugen könnte es sich bei dem Fluchtwagen um einen blauen VW Golf handeln, an dessen Steuer möglicherweise eine blonde Frau saß. Wer zu dem Unfallgeschehen oder der Gesuchten nähere Angaben machen kann, wird gebeten, sich an die Unfallfluchtgruppe der Polizei unter der Rufnummer 06183 911550 zu wenden.

