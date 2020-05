Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Amtsanmaßung durch Lautsprecherdurchsagen

Kirchen (ots)

Am Samstag, den 02.05.2020, gegen 21:00 Uhr, sollen im Bereich Am Riegel in Kirchen Lautsprecherdurchsagen gemacht worden sein. Die Durchsagen seien mit dem Satz: "Achtung, hier spricht die Polizei.." begonnen worden. Besorgte Mitbürger wendeten sich aufgrund der Durchsagen an die Polizei. Diese konnte jedoch bestätigen, keine Durchsagen getätigt zu haben. Aus diesem Grund wurde ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung gegen Unbekannt eingeleitet. Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Hinweise auf den unbekannten Verursacher der Durchsagen nimmt die Polizei Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell