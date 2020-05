Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radmuttern gelöst

Ingelbach (ots)

Am 23.04.2020 stellte eine Fahrzeugführerin in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr ihren Pkw auf einem Parkplatz an der B 414 zwischen Kroppach und Altenkirchen in der Gemarkung Ingelbach ab. Als die 29 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrzeug gegen 17:00 Uhr ihre Fahrt fortsetzte, verunfallte sie wenige Kilometer später mit ihrem Pkw, weil sich während der Fahrt ein Rad gelöst hatte. Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die Gewinde der Radmuttern intakt waren, sodass von einem Lösen der Muttern durch unbekannte Täter ausgegangen werden muss. Dahingehend wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht derzeit Zeugen, die Hinweise dahingehend geben können, ob zum o.g. Zeitraum Personen auf dem Parkplatz gesichtet wurden, die sich an einem grünen Pkw Mazda zu schaffen machten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

PI Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Telefon: +49 2681 946-0

Telefax: +49 2681 946-100

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell