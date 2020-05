Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: illegale Müllentsorgung

Hausen/Wied (ots)

Hausen/Wied - Am 03.05. wurden der Polizeiinspektion Straßenhaus angebrannte Computer in einem Waldstück bei Hausen/Wied gemeldet. An der Fundstelle konnten dann durch die Beamten jeweils 2 Laptops sowie 2 PC-Gehäuse vollkommen verbrannt vorgefunden werden.

Kurz darauf stieß der in der Nähe wohnende, 55-jährige Verursacher hinzu und erklärte den Beamten, dass er die Computer verbrannt habe um seine Daten sicher zu vernichten. Der Verursacher zeigte sich vollkommen uneinsichtig ggü. den eingesetzten Beamten. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen illegaler Müllentsorgung.

