Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, L 278 (ots)

Am Sa., 02.05.2020, gegen 09:25 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Seat Altea die L 278 aus Richtung Gebhardshain in Richtung Wissen, als es plötzlich anfing heftig zu hageln. In kürzester Zeit bildete sich auf der Fahrbahn eine geschlossene Decke aus Hagelkörnern. Der 69-Jährige verlor auf der mit Hagelkörnern bedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte in die linksseitige Schutzplanke. Der PKW wurde dabei auf der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt (ca. 3000,-EUR).

