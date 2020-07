Polizei Mettmann

POL-ME: Polizeieinsatz mit Diensthund: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Velbert - 2007053

Mettmann (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Sonntag (12. Juli 2020) in Velbert-Neviges einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen konnte. Dabei wurde der Täter - ein 66 Jahre alter Mann aus Wuppertal - von einem Diensthund der Polizei in den Arm gebissen und hierbei leicht verletzt.

Das war passiert:

Gegen 2:45 Uhr wurde eine Anwohnerin der Straße "Am Feldgen" durch ein lautes Geräusch aus ihrem Schlaf geweckt. Da sie vermutete, das Geräusch sei durch einen Einbruch in der Nachbarschaft entstanden, alarmierte sie umgehend die Polizei, welche nach sehr kurzer Zeit am Tatort eintraf.

Die Beamten stellten fest, dass an einem der Reihenhäuser an der Straße "Am Feldgen" eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war - und das, während die Eigentümer nicht zu Hause waren. Als die Beamten daraufhin das Haus betraten, stießen sie auf einen Mann, der gerade versuchte, mitsamt seiner Beute über den Balkon zu flüchten.

Durch den Einsatz eines Diensthundes konnte der Mann jedoch an seiner Flucht gehindert werden: Der Hund biss dem Einbrecher in den Arm, ehe die Beamten den Täter mit Handschellen fixieren und festnehmen konnten. Der Mann, bei dem es sich um einen 66-jährigen Wuppertaler handelte - wurde durch den Hundebiss nach eigenen Angaben nur leicht verletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

Anschließend brachten die Polizeibeamten den bislang polizeilich nicht in Erscheinung getretenen Wuppertaler auf die Polizeiwache. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

