Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Schaden fällt höher aus

VredenVreden (ots)

Höher als zunächst eingeschätzt liegt der Sachschaden, den ein Unbekannter am Donnerstag in Vreden nach einem Unfall hinterlassen hat: Demnach beläuft sich der Schaden auf circa 9.000 Euro, der an einem parkenden Porsche entstanden ist. Wie berichtet, hatte der Wagen in der Unfallzeit zwischen 13.00 und 13.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße gestanden.

Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4750515

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell