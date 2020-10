Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten in Paderborn am Samstagmorgen

33100 Paderborn (ots)

Samstag, 10.10.2020, 10:36 Uhr Paderborn, Rotheweg / Lemgoer Straße, Pkw prallt nach Unfall mit Radfahrer gegen Baum

Eine 84jährige Pkw-Fahrerin aus Paderborn befuhr den Rotheweg und bog nach links in die Lemgoer Straße ab. Dabei verstieß sie durch Abbiegen in engem Bogen gegen das Rechtsfahrgebot und stieß mit einem 64jährigen Radfahrer aus Paderborner zusammen, der auf der Lemgoer vor dem Einmündungsbereich angehalten hatte, um die Vorfahrt der Pkw-Fahrerin zu gewähren. Anschließend kam die 84jährige mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Pkw stark beschädigt. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und mit Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

