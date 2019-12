Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Hartenberg - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots)

Donnerstag, 19.12.2019, 22:32 Uhr

Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr beschädigt ein 47-Jähriger mit seinem Mercedes beim Ausparken einen Poller. Ein Zeuge beobachtet den Vorfall und sieht, wie der 47-Jährige ohne sich um den Schaden zu kümmern in erheblichen Schlangenlinien davonfährt. Von einer Funkstreife der Mainzer Polizei kann der 47-Jährige mit seinem beschädigten Pkw in der Mainzer Oberstadt kontrolliert werden. Hier stellt sich heraus, dass der Fahrer mit über zwei Promille in sein Auto gestiegen war. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde einbehalten, eine Blutprobe wurde entnommen und eine Strafanzeige gefertigt.

