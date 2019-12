Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Klein-Winternheim, vermisste Person nicht mehr lebend aufgefunden!

Mainz (ots)

Donnerstag, 19. Dezember 2019, 16:00 Uhr

Der seit Mittwoch vermisste 54-jährige Klein-Winternheimer, Guido J. ist am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr verstorben aufgefunden worden. Spaziergänger haben ihn in der Nähe seiner Arbeitsstelle auf dem Mainzer Lerchenberg aufgefunden und die Polizei verständigt. Die Ermittlungen zu den Umständen seines Todes dauern an. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz, einem Polizeihubschrauber, der Bundespolizei, Personenspürhunden, sowie Versuche sein Mobiltelefon zu orten, führten nicht zu einem rechtzeitigen Auffinden. Die Angehörigen werden durch Mitarbeiter des Kommissariat K1 informiert und erhalten auf Wunsch eine seelsorgerische Betreuung zur Seite gestellt.

Wir bitten alle Medien, das veröffentlichte Foto des Vermissten zu löschen und nicht weiter zu verwenden. Hier der Link zur Ursprungsmeldung. Das veröffentlichte Bild wurde entfernt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/4473531

