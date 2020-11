Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ohne Führerschein mit verkehrsunsicherem Motorroller gestürzt

GronauGronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 27-Jähriger am Montag in Gronau zugezogen. Der Gronauer war gegen 13.20 Uhr mit seinem verkehrsunsicheren Leichtkraftrad auf der Wiesenstraße unterwegs, als er auf regennasser und mit Laub bedeckter Straße stürzte. Er konnte aufgrund seiner mangelhaften Bremsanlage an einer Engstelle mit Bodenschwellen das Fahrzeug nicht sicher abbremsen und kam zu Fall. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer das Fahrzeug nicht hätte fahren dürfen. Er hat keinen Führerschein. Den Roller stellten die Beamten zur Beweissicherung sicher, da der Verdacht des "Frisierens" bestand. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Nun sieht sich der 27-Jährige einem Strafverfahren gegenüber.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell