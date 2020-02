Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auto attackiert

Borken (ots)

Mit einem Tritt hat ein Unbekannter am Dienstag in Borken den Außenspiegel eines parkenden Wagens beschädigt. Dazu war es gegen 22.15 Uhr an der Straße Neutor gekommen: Zeugen hatten beobachtet, wie ein Radfahrer aus der Straße nach rechts in die Straße Neutor einbog und gegen den dort stehenden Wagen trat. Als der Zeuge den Unbekannten daraufhin ansprach, entfernte dieser sich in Richtung Butenwall. Am attackierten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Der Täter war etwa 1,75 Meter groß und trug eine helle Jacke sowie eine Pudelmütze. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

