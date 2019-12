Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Fünf neue Rettungswagen in Ratingen und Heiligenhaus

Ratingen-Mitte (ots)

Pünktlich zum Dienstbeginn um 7 Uhr konnte am heutigen Morgen bereits der erste von insgesamt drei neuen Rettungswagen in Dienst genommen werden, die weiteren RTW folgen im Tagesverlauf. Zusätzlich wird ein "recycelter" Rettungswagen in Dienst gestellt, ein weiteres Fahrzeug wurde bereits im Juli in Dienst genommen.

Vom 9. bis 12. Dezember wurden insgesamt vier Fahrzeuge durch Mitarbeiter aus dem Sachgebiet Rettungsdienst beim Aufbauhersteller auf Herz und Nieren getestet und nach Abstellung aller aufgefundenen Mängel nach Ratingen überführt. Anschließend wurde die Beklebung im Ratinger Design angebracht und die Fahrzeuge durch die Kolleginnen und Kollegen mit dem notwendigen Material bestückt.

Bei einer sogenannten Umsetzung wird der vorhandene Kofferaufbau nach etwa 200.000 km "recycelt", an den aktuellen Stand der Technik angepasst und auf ein neues Fahrgestell aufgesetzt. Hierdurch werden gegenüber dem Bau eines Neufahrzeuges Kosten und Ressourcen geschont, was dem Umweltschutz zu Gute kommt.

Insgesamt wurden damit entsprechend der Beschlüsse des Rates der Stadt im Jahr 2019 fünf Fahrzeuge beschafft. Dies entspricht einem Investitionsvolumen von ungefähr einer Million Euro.

Wesentliche Verbesserung bei den Neufahrzeugen ist, dass sie mit einer elektro-hydraulischen Fahrtrage inklusive Beladesystem ausgestattet sind. Hierdurch wird der Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter gesteigert, da ein manuelles Heben und Einschieben der Trage überflüssig ist.

Der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus verfügt nunmehr über insgesamt 13 Rettungswagen.

