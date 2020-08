Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte Gruppe überfällt 21-Jährigen am Hawerkamp - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Eine circa sechsköpfige Gruppe überfiel am Sonntagmorgen (23.8., 1.30 Uhr bis 2 Uhr) an der Straße Am Hawerkamp einen 21-Jährigen und erbeutete seine Geldbörse. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Münsteraner stieß fußläufig auf die unbekannten Männer und kam mit ihnen ins Gespräch. Plötzlich zog einer der Täter die Geldbörse des 21-Jährigen aus dessen hinteren Hosentasche. Der junge Mann bemerkte dies und forderte die Rückgabe. Unvermittelt wurde er mit Schlägen und Tritten malträtiert. Die Täter flüchteten mit der Geldbörse. Darin waren Ausweise, Bargeld und Bankkarten. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Die Unbekannten sind etwa 18 bis 25 Jahre alt und haben Zeugenaussagen zufolge ein südländisches Aussehen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

