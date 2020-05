Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizeieinsatz am Malmedyweg - 24-Jähriger verbarrikadiert sich alleine mit Waffen im Wohnhaus - Spezialeinheiten nehmen Mann fest

Essen (ots)

45481 MH.-Saarn: Seit heute Morgen (20. Mai, 7:15 Uhr) ist die Polizei am Malmedyweg in Mülheim Saarn im Einsatz. Dort hat in den frühen Morgenstunden ein 24-Jähriger randaliert und seine Familienangehörigen mit Äxten bedroht. Die Familie hat daraufhin das Haus verlassen und die Polizei informiert. Spezialeinheiten nahmen den Mann soeben (9:55 Uhr) fest. Hierbei wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Öffentlichkeit. (ChWi)

