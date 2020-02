Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zwei Personen bei Schussabgabe schwer verletzt - Mutmaßlicher Täter festgenommen - Obertshausen/Hausen

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

(fg) Am Freitagmorgen, gegen 8.50 Uhr, sind in der Maingaustraße in Hausen nach ersten Erkenntnissen zwei Personen durch Schüsse schwer verletzt worden. Sie kamen umgehend in umliegende Krankenhäuser. Die näheren Umstände zur Schussabgabe sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen. Der mutmaßliche Täter konnte in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden; hierbei trug er leichte Verletzungen davon. Ein Polizeihubschrauber macht aktuell Übersichtsaufnahmen vom Tatort.

Offenbach, 14.02.2020, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell