Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Lampe auf dem LAGA-Gelände beschädigt

GronauGronau (ots)

Eine Zeugin meldete am Sonntag zerbrochene Kunststoffteile einer Laterne auf dem Boden vor der Bogenbrücke am LAGA-Gelände in Gronau. Unbekannte hatten den zylindrischen Leuchtkörper am Kopf einer der Stablaternen gewaltsam beschädigt. Ob die von der Polizei angetroffenen Jugendlichen für die Tat verantwortlich sind, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

