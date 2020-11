Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Ohne Führerschein berauscht Auto gefahren

LegdenLegden (ots)

Unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne Führerschein ist ein Autofahrer in Legden unterwegs gewesen. Polizeibeamte hielten den Mann am Sonntagmorgen auf der Straße Neustadt an. Die Überprüfung ergab, dass der Legdener keinen Führerschein hatte. Ein Drogenvortest schlug auf den Wirkstoff Amphetamin an und bestätigte den Verdacht auf den Konsum verbotener Substanzen. Um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

