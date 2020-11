Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Räuber erneut in Ahaus aktiv

Drei Festnahmen

AhausAhaus (ots)

Drei Smartphones haben Räuber am Montag in Ahaus erbeutet. Ein 17-Jähriger und ein 15-Jähriger betraten ein Telekommunikationsgeschäft an der Bahnhofstraße. Einer der beiden hielt die Eingangstür geöffnet und sicherte so den Fluchtweg, der zweite Täter erbeutete unter Androhung von Gewalt die Geräte. Die Festnahme der Flüchtigen gelang Polizeikräften noch in Ahaus. Ein 18-jähriger Mittäter hatte die Räuber in seinem Auto mitgenommen. Die aus Rumänien stammenden Männer wurden vorläufig festgenommen. Anhand der bisherigen Ermittlungsergebnisse, stehen zumindest die beiden jüngeren Täter des Trios in dringendem Verdacht in den vergangenen zwei Wochen gleichgelagerte Taten in Ahlen (Westfalen), in Borken und in Lengerich begangen zu haben zudem Ende Oktober eine weitere Tat in dem auch gestern betroffenen Geschäft an der Bahnhofstraße. Da die Jugendlichen keinen Erziehungsberechtigten in Deutschland und auch keinen festen Wohnsitz benennen konnten, wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Der 18-Jährige wurde entlassen, nachdem er eine Sicherheitsleistung bezahlt hatte. Die Ermittlungen dauern an.

