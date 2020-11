POL-VER: Flüchtender Mercedesfahrer nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin - Unbekannte Zeugin gesucht

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Osterholz-Scharmbeck: Wie der Polizei in Osterholz-Scharmbeck erst jetzt bekannt geworden ist, kam es bereits am Mittwoch, den 21.10.2020 gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer 17-jährigen Fahrradfahrerin aus Ritterhude.

Die Fahrradfahrerin ist mit ihrem Fahrrad die Hauptstraße in Scharmbeckstotel in Richtung Osterholz-Scharmbeck gefahren. In Höhe des dortigen Lebensmittelmarktes wurde ihr durch einen bislang unbekannten PKW-Fahrer die Vorfahrt genommen, so dass die 17-Jährige stark bremsen musste, stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der Autofahrer, der mit einem schwarzen Mercedes unterwegs gewesen ist, hatte die Situation bemerkt, entfernte sich jedoch trotzdem von der Unfallstelle in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Dieser Vorfall wurde durch eine Zeugin beobachtet, die auf die verletzte Ritterhuderin zugekommen ist.

Die Polizei sucht jetzt nach der bislang unbekannten Zeugin und möglichen weiteren Zeugen, die Hinweise auf den flüchtenden PKW-Fahrer und dessen Fahrzeug geben können. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791-3070 entgegen.

