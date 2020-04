Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Dillich: Exhibitionist am Dillicher See

Homberg (ots)

Tatzeit: 12.04.2020, 14:15 Uhr

Am Sonntagnachmittag zeigte sich am Dillicher See ein unbekannter Exhibitionist vor einer Mutter mit ihren beiden Töchtern.

Den Zeuginnen, die am Dillicher See spazieren gingen, fiel ein unbekannter junger Mann auf, der an einem Baum stand und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als die Töchter den Mann bemerkten, entfernte er sich schnell vom Tatort.

Der junge Mann wird wie folgt von den Zeugen beschrieben:

ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, helle Haare, trug beiges T-Shirt und eine dunkle Jeanshose mit aufgesetzten Cargo-Taschen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell