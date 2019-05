Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand bei Lebensmittelgroßhandel: Schaden von mehreren Hunderttausend Euro; Brandursache noch unklar

Kassel (ots)

Kassel-Süd: In der Nacht zum Samstag ereignete sich in der Lagerhalle eines Lebensmittelgroßhandels an der Heckerswiesenstraße in Kassel ein Brand. Zwar fiel der eigentliche Brandschaden relativ gering aus, durch die große Rauch- und Rußentwicklung wurde aber ein Großteil der gelagerten Lebensmittel unbrauchbar. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen aus diesem Grund auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Konkrete Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln liegen bislang aber nicht vor. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Sie werden die Ermittlungen an der Brandstelle voraussichtlich morgen gemeinsam mit einem Sachverständigen der Versicherung fortführen.

Die Rauchentwicklung in der ca. 600 Quadratmeter großen Lagerhalle war gegen 4:15 Uhr durch eine Anwohnerin entdeckt worden, die daraufhin die Kasseler Feuerwehr alarmierte. Die Brandschützer konnten den Brand im hinteren Bereich der Halle zügig ablöschen, mussten das Gebäude aber anschließend mit Lüftern entrauchen. Die ersten Ermittlungen zur Brandursache führten am Samstagmorgen die Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD), die die Brandstelle für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmten.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell