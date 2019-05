Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Täter schlägt Autoscheibe mit Pflasterstein ein und flüchtet mit erbeutetem Rucksack: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel: Am gestrigen Sonntagvormittag schlug unbekannter Täter die Autoheckscheibe eines 41-jährigen Wolfhageners ein und flüchtete mit einem erbeuteten Rucksack. In dem Rucksack befanden sich Wertgegenstände in Höhe von rund 240 Euro. Die Ermittler der Operativen Einheit der Kasseler Polizei erhoffen sich durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise aus der Bevölkerung auf den Dieb zu bekommen.

Wie der 41- jährige Fahrzeughalter und seine 37-jährige Begleiterin den Beamten vom Kasseler Polizeirevier Mitte berichteten, hatten sie ihr Auto gegen 11:15 Uhr in der Friedrichsstraße, auf Höhe der Hausnummer 32, geparkt. Bevor sie ihren Wagen verschlossen haben, hatten sie einen blauen Rucksack im Kofferraum verstaut. Dies hat unbekannter Täter offenbar beobachtet, die Gelegenheit genutzt, die Heckscheibe mit einem grauen Pflasterstein einzuschlagen und den Rucksack zu entwenden. Die beiden Geschädigten konnten den Beamten Hinweise auf einen Tatverdächtigen geben. Ein unbekannter hellhäutiger Mann im Alter von ca. 30 bis 40 Jahren, mit einer Größe von ca. 180 cm bis 185 cm und einer hageren Statur wäre in dem Moment an ihnen vorbeigelaufen, als sie den Rucksack in den Kofferraum gelegt haben. Da sie scheinbar den gleichen Weg hatten, waren sie dem Unbekannten sogar noch zufällig hinterhergegangen. Dieser hätte dann plötzlich die Richtung gewechselt, sei an ihnen vorbei und wieder zurückgelaufen. Zunächst haben sich der Mann und die Frau nichts dabei gedacht. Im Nachhinein kam ihnen das Verhalten des Mannes, der nach ihren Angaben aus dem Drogenmilieu stammen könnte, merkwürdig vor. Der Rucksack und die sich darin befindlichen Wertgegenstände haben einen geschätzten Wert von rund 240 Euro. Am Auto ist die Heckscheibe zerstört worden und muss ausgetauscht werden. Die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Die Ermittler der Operativen Einheit der Kasseler Polizei bitten nun weitere Zeugen, die am Sonntagvormittag im Bereich Friedrichsstraße Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Tabea Spurek Pressestelle Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

