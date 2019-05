Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gemeinsamer Ermittlungserfolg: Dealer aus Bad Hersfeld festgenommen und Drogen im Wert von 40.000 Euro beschlagnahmt

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Landkreis Kassel / Kreis Hersfeld-Rotenburg: Einen gemeinsamen Ermittlungserfolg haben die Beamten des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo und der Kripo Bad Hersfeld des Polizeipräsidiums Osthessen zu verzeichnen. In einem zunächst von der Kasseler Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungsverfahren gelang die Festnahme eines 55 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealers aus Bad Hersfeld, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Seine Abnehmer fand der Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand auch im Landkreis Kassel, was die Ermittlungen gegen ihn ins Rollen brachte. Am Montag, den 20. Mai, nahmen Beamte einer Spezialeinheit der nordhessischen Polizei den Tatverdächtigen an der Autobahn 4, im Bereich der Anschlussstelle Bad Hersfeld fest. In seinem Wagen und bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler insgesamt 550 Gramm Kokain und 50 Gramm Heroin in einem Straßenverkaufswert von schätzungsweise 40.000 Euro. Ein Haftrichter beim Amtsgericht Bad Hersfeld erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 55-Jährigen. Er sitzt nun in Haft.

Der 55-Jährige war aufgrund der Auswertung von Erkenntnissen aus einem anderen Rauschgiftverfahren in den Fokus der Ermittler des K 34 der Kasseler Kripo geraten. Da der Verdacht bestand, dass der Tatverdächtige mehrere Personen im Landkreis Kassel mit Drogen versorgte, leiteten die Ermittler gemeinsame Ermittlungen mit der Kripo Bad Hersfeld sowie umfangreiche operative Maßnahmen gegen ihn ein. Dadurch fanden sie heraus, dass der Mann sich offenbar erneut mit Rauschgift versorgt hatte, woraufhin am Montag seine Festnahme an der A 4 erfolgte. Dieser Verdacht sollte sich bestätigen. In seinem Wagen fanden die Ermittler 500 Gramm Kokain. Weitere 50 Gramm Kokain und 50 Heroin beschlagnahmten die Beamten in der Wohnung des 55-Jährigen in Bad Hersfeld, für die von der Kasseler Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss bei Gericht erwirkt worden war.

Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern fort.

