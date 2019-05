Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schäden bei Einkaufsmarkt nach Vandalismus: Zeugin beschrieb vier bis fünf Jugendliche

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: Durch einen lauten Knall aufgeschreckt wurde in der Nacht zum heutigen Freitag eine Anwohnerin im Kasseler Stadtteil Kirchditmold. Die von ihr deswegen alarmierte Streife des Polizeireviers Süd-West stellte anschließend fest, dass offenbar das Einschlagen der Glasscheibe einer Schiebetür des nahegelegenen Lebensmittelmarktes die Ursache war. Da auch im Umfeld des Marktes mehrere andere Dinge beschädigt worden waren, gehen die Beamten nicht von einem Einbruchsversuch, sondern von Vandalismus aus. Die Zeugin berichtete der Streife zudem von vier bis fünf Jugendlichen, die sie zuvor auf dem Gelände des Marktes beobachtet hatte und die dort auch Feuerwerkskörper gezündet haben sollen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf diese Personengruppe oder zu den Vandalismusschäden geben können.

Der Anruf der Frau wegen des lauten Knalls war gegen 0:30 Uhr in der Nacht bei der Polizei eingegangen. Die zum Ort des Geschehens eilende Streife des Reviers Süd-West traf bei dem Lebensmittelmarkt an der Harleshäuser Straße zwar nicht mehr auf Personen, dafür aber auf mehrere Sachschäden. Die Glasscheibe der Automatikschiebetür im Eingangsbereich lag gesplittert im Windfang des Marktes. Auf dem Parkplatz lagen mehrere zerbrochene Glasflaschen. Die Randalierer hatten zudem einen Einkaufswagen umgeworfen sowie einen Wagen für den Warentransport in den Haardtweg gebracht und dort ebenfalls umgestoßen. Von einem weiteren sogenannten Kommissionierwagen war das Unterteil herausgerissen worden und lag in einem der Einkaufswagen. Zudem hatten die unbekannten Täter ein am dortigen Fahrradständer angeschlossenes Fahrrad umgeworfen und dessen Fahrradkorb kaputt getreten. Der gesamte Sachschaden dürfte in einem vierstelligen Bereich liegen. Die Fahndung nach der Gruppe von Jugendlichen, zu der keine nähere Beschreibung vorliegt, die aber auf der Harleshäuser Straße in Richtung Wolfhager Straße geflüchtet sein sollen, verlief anschließend leider ohne Erfolg.

Nun bitten die Ermittler des Reviers Süd-West Zeugen, die Hinweise auf die vier bis fünf Jugendlichen oder zur Aufklärung der Sachbeschädigungen geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell