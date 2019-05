Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradfahrer bei Sturz in Bettenhausen schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Am heutigen Freitagmorgen stürzte in der Straße "Am Losswerk" ein Motorradfahrer und wurde dabei schwer verletzt. Nach erster Einschätzung der alarmierten Rettungskräfte hatte sich der 53-Jährige aus Fuldabrück ein Bein gebrochen. Er wurde anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war der Mann mit seinem Kraftrad gegen 7:15 Uhr auf der Straße "Am Lossewerk" in Richtung Ellenbacher Straße unterwegs. Dabei hatte er offenbar nicht bemerkt, dass sich in einer Linkskurve etwas Split auf der Fahrbahn befand. Dort war er mit seinem Zweirad weggerutscht und daraufhin auf die linke Seite gestürzt, wobei er sich verletzte. An seinem Motorrad war zudem ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden.

