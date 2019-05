Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 18-Jähriger nach Einbruch in Vereinsheim festgenommen: Zwei Mittäter flüchtig; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel: Am letzten Wochenende, in den frühen Samstagmorgenstunden, brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim im Struthbachweg in Kassel ein. Ein Zeuge bemerkte den Einbruch und alarmierte sofort die Polizei. Als die Beamten der Kasseler Polizeireviere Nord und Mitte vor Ort eintrafen, hatten die Einbrecher bereits unmittelbar zuvor die Flucht angetreten. Ein 18-Jähriger aus Kassel konnte schließlich im Zuge der Fahndung festgenommen werden. Da es sich offenbar um mehrere Täter handelte, sind die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen und Hinweisen auf die Täter.

Wie der Zeuge den vor Ort aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Polizei berichtete, hatten unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen und so die Tür zum Vereinsheim geöffnet. Im Anschluss hatten sie den Veranstaltungsraum, die Küche und den Thekenbereich durchsucht. Sie öffneten sämtliche Schränke und brachen einen Dartautomat auf. Einen kleinen Tresor und eine Kiste Bier hatten die Einbrecher schon für den Abtransport bereitgestellt, aber aufgrund der überraschend eingetroffenen Polizeistreifen zurückgelassen. Durch die sofort eingeleitete Fahndung und einen weiteren Zeugenhinweis konnte schließlich der 18-Jährige im Bereich Struthbachweg/ Holländische Straße, in der Nähe einer Schule, festgenommen werden. Durch die bereits geführten Ermittlungen und vorhandenen Hinweise verfestigt sich der Verdacht, dass es sich um insgesamt drei Einbrecher gehandelt haben müsste. Die zwei flüchtigen Täter konnten bislang noch nicht ermittelt werden.

Die Ermittlungsbeamten des K21/22 der Kasseler Kriminalpolizei bitten Zeugen, die am letzten Samstag, ab 3:30 Uhr, im Bereich Struthbachweg/ Holländische Straße verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Tel.: 0561- 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

