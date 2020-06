Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Autos beschädigt - Tatverdächtige gefasst

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend beobachtete eine Zeugin an der Elfriedenstraße eine 59-jährige Frau aus Gladbeck dabei, als sie ein geparktes Auto beschädigte. Kurze Zeit zuvor war die Frau bereits durch einen weiteren Zeugen bei einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug beobachtet worden. Die 59-Jährige konnte durch die Zeugin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Insgesamt sind mindestens sieben Auto beschädigt. Genaue Angaben zur Höhe des Gesamtschadens können nicht gemacht werden.

Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass die Frau alkoholsiert war.

