Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76889 Vorderweidenthal - Scheunenbrand

76889 Vorderweidenthal, Bergstraße (ots)

Am Pfingstmontag, 01.06.2020 wurde gegen 09:15 Uhr in der Bergstraße in Vorderweidenthal der Brand einer Scheune gemeldet. Der Brand zog das danebenstehende, unbewohnte Wohnhaus in Mitleidenschaft und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell