POL-ME: 65-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt - Hilden -2008048

Am Freitagabend (07. August 2020) wurde ein 65-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Walder Straße in Hilden von einem Daimler Chrysler erfasst, als dieser von einem Tankstellengelände in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das war passiert:

Gegen 21:20 Uhr hatte der 59-jährige Fahrer eines Daimler Chrysler die Absicht, von einem Tankstellengelände nach links auf die Walder Straße in Richtung Solingen einzubiegen. Als er den Geh- und Radweg querte, übersah er den von rechts kommenden 65-jährigen Haaner. Dieser befuhr, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg der Walder Straße in Richtung Solingen.

Der Daimler Chrysler touchierte das Pedelec, so dass der 65-Jährige Fahrer stürzte und so schwer verletzt wurde, dass er stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden, welcher auf circa 1.100 Euro geschätzt wird.

