Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrzeugaufbruch - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2008046

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten in der Nacht zu Montag (10. August 2020) vier bisher unbekannte Täter, die ein an der Lindenstraße in Moneim am Rhein abgestelltes Firmenfahrzeug aufbrachen und unter anderem Werkzeuge in bisher unbekannter Schadenshöhe entwendeten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht nach Zeugen.

Das war passiert:

Gegen 00:40 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Anwohner der Lindenstraße vier Männer, die mit einem dunklen Kombi, älteres Modell, und einem silbernen Kleinwagen mit zwei Türen auf der Lindenstraße hielten. Anschließend vernahm er einen lauten Knall. Der Anrufer informierte folgerichtig die Polizei, die ein aufgebrochenes Firmenfahrzeug an der Lindenstraße feststellte.

Der weiße Mercedes Sprinter wies mehrere Aufbruchspuren auf. Sowohl der Laderaum als auch der Frontbereich war durchsucht. Nach Angaben des Fahrzeugnutzers hatten die unbekannten Täter Werkzeug in bisher nicht bezifferbarer Schadenshöhe sowie weitere persönliche Gegenstände entwendet.

Nach Angaben des Zeugen entfernten sich die Fahrzeugaufbrecher nach der Tat mit ihren Fahrzeugen in hoher Geschwindigkeit in Richtung Schwalbenstraße. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung der Polizei konnten die flüchtigen Täter nicht mehr angetroffen werden.

Zwei Beschuldigte trugen bei der Tatausführung helle T-shirts, die zwei anderen trugen dunkle Kleidung. Die Täter sprachen in einer fremdländischen Sprache.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige und sucht Zeugen, die die verdächtigen Personen und ihre Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Angaben oder sonstige Feststellungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594 6350, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell