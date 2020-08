Polizei Mettmann

POL-ME: Containerbrand - die Polizei ermittelt - Velbert - 2008045

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitagvormittag (07. August 2020) hat aus bisher ungeklärter Ursache der Inhalt eines Bauschuttcontainers auf einem Parkplatz an der Nordstraße in Velbert gebrannt. Die Polizei hat eine Strafanzeige zu dem Brandgeschehen eingeleitet und sucht Zeugen.

Das war passiert:

Gegen 11:40 Uhr wurde den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr der Brand eines Containers gemeldet, welcher auf einem Parkplatz an der Nordstraße abgestellt war. Der Container, welcher zu einer Spielothek an der Hohenzollernstraße gehört, war mit Bauschutt aus Renovierungsarbeiten gefüllt und hatte aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand in dem Container löschen. Der Container wurde hierbei augenscheinlich nicht beschädigt.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kann eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Angaben oder sonstige Feststellungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt jederzeit die Polizei Velbert, Telefon 02051/ 946 6110, entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell