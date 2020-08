Polizei Mettmann

POL-ME: Mit mehr als 2 Promille auf dem Pedelec gestürzt - Heiligenhaus - 2008044

Mettmann (ots)

Am frühen Samstagabend des 08.08.2020, gegen 17.00 Uhr, wurden Rettungsdienst und Polizei zum Zufahrtsweg des Panoramaradweg Niederbergbahn an der Abtskücher Straße in Heiligenhaus gerufen, weil es dort aktuell zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen war.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 59-jähriger Fahrradfahrer aus Heiligenhaus mit seinem silbergrauen Pedelec der Marke Conway ohne Fremdeinwirkung gestürzt war, als er auf den kombinierten Fuß- und Radweg in Richtung Velbert auffuhr. Zeugen gaben an, dass der Fahrradfahrer viel zu schnell in die Zufahrt eingebogen sei, deshalb die Kontrolle über sein Fahrrad verloren habe und gestürzt sei.

Beim Sturz zog sich der 59-Jährige diverse Rumpf- und Kopfverletzungen zu. Darum wurde er mit einem Rettungswagen in ein nahes Klinikum gebracht, wo der Patient zur stationären ärztlichen Behandlung verblieb.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme und ärztlichen Betreuung stellte sich heraus, dass der verunglückte Fahrradfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille (1,04 mg/l). Daraufhin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt gegen den Heiligenhauser ein. Zur Beweisführung im Strafverfahren wurde die ärztliche Entnahme von Blutproben angeordnet und im Krankenhaus durchgeführt.

Neben der Strafanzeige fertigte die Heiligenhauser Polizei auch einen zusätzlichen Bericht für das zuständige Straßenverkehrsamt, damit dort auch eine grundsätzliche Prüfung zur Eignung des Beschuldigten zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr veranlasst werden kann.

