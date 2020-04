Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Corona-Einsätze

Märkischer Kreis (ots)

Zwischen Montag, 6 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, waren 25 Einsätze mit Corona-Bezug zu verzeichnen. In den meisten Fällen hatten die Polizei-Streifen keine Feststellungen.

An der Lüdenscheider Kerksigstraße sollten gestern Nachmittag mehrere Jugendliche gemeinsam Joints konsumieren. Bei Eintreffen der Beamten ergriffen vier junge Männer die Flucht Richtung Corneliusstraße. Ein 18-jähriger Lüdenscheider konnte eingeholt und festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Durch Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf die Identität eines weiteren Flüchtigen. Der 18-Jährige wurde nach Identitätsfeststellung entlassen. Die Beamten legten Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Coronaschutzverordnung vor.

An der Kleiststraße (Meinerzhagen) trafen sich gestern Abend mehrere Jugendliche auf einem Parkplatz, grillten, tranken Bier und hörten Musik. Polizeibeamte trafen einen Erwachsenen und zwei Jugendliche an. Ein weiterer Jugendlicher ging stiften, konnte später jedoch ermittelt werden. Die Jugendlichen wurden an die Eltern übergeben. Der Erwachsene erhielt einen Platzverweis. Die Beamten legten vier Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung vor.

An der Edelburg (Hemer) saßen zur selben Zeit mehrere Gruppen am See im Steinbruch. Polizeibeamte konnten sechs Personen auf dem Gelände und drei weitere vor dem Zaun antreffen. Das Ergebnis lautete entsprechend 9x Platzverweis und 9x Anzeige.

Dasselbe Ergebnis war am Selvedenkmal in Altena zu verzeichnen. Hier waren es fünf Jugendliche, die gegen 19.15 Uhr zusammen saßen.

Im Lüdenscheider Stadtpark sollten gegen 17 Uhr Jugendliche randalieren, indem sie u.a. gegen eine Streusalzkiste traten. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten sie. Zu Straftaten kam es nicht.

Die Polizei wird weiterhin gegen jeden festgestellten Verstoß konsequent vorgehen.

