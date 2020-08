Polizei Mettmann

POL-ME: Brand auf Sportplatz - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2008043

Mettmann (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte in der Nacht zu Samstag (08. August 2020) der Brand eines unbekannten Plastikgegenstandes auf einem Tartanplatz an der Boschstraße in Ratingen schnell gelöscht werden. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein und sucht nach Zeugen.

Das war passiert:

Gegen 03:45 Uhr meldete ein aufmerksamer Anwohner der Boschstraße in Ratingen-West einen Brand auf einem angrenzenden Sportplatz. Durch die zeitnah eingetroffenen Polizeibeamten konnte ein brennender Plastikgegenstand auf einem öffentlichen Tartanplatz festgestellt werden, welcher auf einer Fläche von circa einem Quadratmeter brannte.

Mittels eines Feuerlöschers konnte der Brandort schnell gelöscht werden, die unmittelbar danach eingetroffene Feuerwehr leistete weitere Nachlöscharbeiten. Durch das Feuer wurde sowohl der Tartanplatz als auch die angrenzende Umzäunung beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Erste Ermittlungen vor Ort führten zu keinen Rückschlüssen auf den Verursacher. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit beobachtet haben. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, jederzeit entgegen.

