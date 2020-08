Polizei Mettmann

POL-ME: 26-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab und wird schwer verletzt - Mettmann - 2008047

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein 26-jähriger Mettmanner kam in der Nacht zu Freitag (07.08.2020) aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Kia Picanto von der Fahrbahn ab und fuhr in das Heck eines am Fahrbahnrand der Berliner Straße in Mettmann geparkten VW Passat. Der Fahrer wurde schwer verletzt und beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Das war passiert:

Gegen 00:30 Uhr wurden Anwohner der Berliner Straße in Mettmann von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen, als der Fahrer eines Kia Picanto in einen abgestellten VW Passat gefahren war.

Der Passat, welcher in Höhe der Haus-Nummer 19 ordnungsgemäß am Straßenrand in einer Parkbucht abgestellt war, wurde im Heckbereich so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Kia Picanto des 26-Jährigen wurde im Frontbereich massiv beschädigt und musste, ebenso wie der VW Passat, abgeschleppt werden.

Der 26-jährige Unfallfahrer konnte keine Gründe für die Unfallursache benennen. Er wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er stationär in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Berliner Straße in beide Fahrtrichtungen abgesperrt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf mindestens 12.000 Euro geschätzt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell