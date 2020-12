Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201223-6: Unfall nach gescheitertem Überholmanöver - Kerpen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Vier Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Ein 20-jähriger Autofahrer fuhr am Dienstagabend (22. Dezember) gegen 22:00 Uhr auf der Kerpener Straße in Richtung Bundesautobahnauffahrt. In seinem Wagen saßen drei weitere junge Männer (16/18/19). Im Kreisverkehr Erfttalstraße bedrängte ihn bereits ein Fahrzeug, indem es nach seinen Angaben bis auf einen Meter auffuhr und mit Fernlicht aufblinkte. Beide Autos verließen den Kreisverkehr auf die Landesstraße (L) 122. Auch dort bedrängte der Wagen weiter den 20-Jährigen. Mehrmals scherte das Fahrzeug zum Überholen aus, bremste dann jedoch wieder ab. Kurz vor dem Kreisverkehr Sindorfer Straße scherte der Wagen erneut aus. Der 20-Jährige sah ein entgegenkommendes Fahrzeug und vollzog eine Vollbremsung, um dem Wagen das Überholen zu ermöglichen. Der Fahrer des Wagens scherte jedoch wieder zurück auf den Fahrstreifen. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Lkw-Fahrer (22), der hinter dem Unfallverursacher fuhr, konnte ebenfalls nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Wagen. Der 22-Jährige sowie sein 17-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht. Ebenso der Unfallverursacher und sein Beifahrer (beide 20). Rettungswagen brachten alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Aufgrund des Fahrverhaltens des 20-jährigen Unfallverursachers besteht der Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Beamten stellten den Führerschein des Kerpeners sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Sein Wagen sowie der Lkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell