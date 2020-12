Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201228-2: Diebe hatten Gefallen an Tauchausrüstung gefunden - Bergheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen mit ungewöhnlicher Beute wahrgenommen haben. In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) begaben sich unbekannte Täter in ein unverschlossenes Gartenhaus in einem Garten an der Erftstraße. Die unbekannten Täter betraten zunächst über ein Gartentor das Grundstück und entwendeten aus dem Gartenhaus einen Tauchanzug und andere Utensilien, die zum Tieftauchen benötigt werden. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 bitten Zeugen, die verdächtige Feststellungen in der Nacht gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

