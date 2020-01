Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtrag Öffentlichkeitsfahndung: Polizei Hannover sucht mit Foto nach vermisstem Kind

Elfjähriger gefunden

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hat gestern (20.01.2020) nach dem elfjährigen Elvis Osei Y. gesucht und dabei auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Der Junge ist am Abend gegen 19:00 Uhr wohlbehalten in Verden angetroffen worden. Polizeibeamte haben ihn an seine Eltern übergeben. /ahm

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4497474 (20.01.2020)

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 - 109 - 1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell