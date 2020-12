Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201229-2: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Betrügern - Frechen

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Die auf den beigefügten Lichtbildern (4) abgebildeten Tatverdächtigen setzten vermutlich mehrfach eine zuvor entwendete EC-Karte eines 93-jährigen Frecheners ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der 93-Jährige befand sich am Freitagmorgen (16. Oktober) um 09:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Dr.-Tusch-Straße und zahlte seine Waren an der Kasse. Auf dem Weg zur Wohnanschrift bemerkte der Senior das Fehlen seiner Geldbörse, die er nach dem Zahlvorgang in seiner Jackentasche verstaut hatte. Er erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Bei einer Überprüfung seiner Kontodaten stellte sich heraus, dass die in der Geldbörse befindliche EC-Karte bereits dreimal betrügerisch eingesetzt und Geld abgehoben hatten. An diesem Freitag setzten die Täter die Karte für weitere Einkäufe ein und erbeuteten auf diese Weise Waren im Wert von etwa 1.900 Euro. Die Täter erlangten unter anderem in einem Outlet in Düren-Niederzier an der Straße "Rurbenden" Waren im Wert von knapp 350 Euro. Dabei sind die beiden Tatverdächtigen beim Betreten und später beim Verlassen des Verkaufsraumes aufgenommen worden (siehe Bilder).

Einer Ermittlerin des Kriminalkommissariates 22 in Kerpen liegt ein Beschluss des Amtsgerichtes Köln zur Veröffentlichung der Lichtbilder vor. Zeugen, die Angaben zu den beiden abgebildeten Männern machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 bei ihr zu melden. (bm)

