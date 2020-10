Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Bus brennt in Marie-Curie-Straße; offenbar keine Personen mehr im Fahrzeug

Kassel (ots)

Fuldabrück: Im Bereich Marie-Curie-Straße / Flughafenstraße in Fuldabrück brennt aktuell ein Bus. Die Feuerwehr und Beamte des zuständigen Polizeireviers Ost sind derzeit vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen sind keine Personen mehr in dem Fahrzeug, das inzwischen in Vollbrand stehen soll. Dadurch kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Wir berichten nach.

