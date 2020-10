Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Einbruch in Baunatal: Gestohlener Tresor im Wald gefunden

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 16.10.2020, um 14:10 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4736479 veröffentlichte Pressemitteilung):

Baunatal/ Kassel:

Nachdem Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Freitag in ein Baunataler Sportstudio eingebrochen waren, ist zwischenzeitlich der dabei erbeutete Tresor aufgefunden worden. Ein Spaziergänger hatte den aufgebrochenen und nahezu leeren Geldschrank am Sonntagnachmittag im Wald nahe Kassel-Brasselsberg entdeckt, woraufhin er die Polizei informierte und die Beamten zu dem Fundort führte. Dieser befindet sich an der Konrad-Adenauer-Straße im Waldstück gegenüber der Haltestelle Birkenkopf. In dem etwa 200 Kilogramm schweren Tresor fanden die Polizisten noch einige Unterlagen des Sportstudios.

Die ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten nun mögliche Zeugen, denen in der Zeit zwischen Freitagmorgen und Sonntagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Fundorts aufgefallen sind, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittler gehen aufgrund des Gewichts des Tresors davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hat, die den Geldschrank mit einem Fahrzeug vom Tatort in der Altenritter Straße in Baunatal abtransportierten, den Tresor anschließend aufbrachen und letztlich im Wald ablegten.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell