POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Versuchtes Tötungsdelikt in Sarstedt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

SARSTEDT - (jpm) Am späten Samstagabend, 20.03.2021, wurde ein 37-jähriger Mann in der Bertha-von-Suttner-Straße in Sarstedt durch Messerstiche schwer verletzt. Noch vor Ort wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Der Mann befindet sich seit gestern in Untersuchungshaft.

Bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 23:00 Uhr. Zwei 29 und 37 Jahre alte Männer sollen mit einem 39-jährigen auf offener Straße in Streit geraten sein. In dessen Verlauf soll der 39-jährige mit einem Messer auf den Oberkörper des 37-jährigen eingestochen haben. Dieser wurde schwer verletzt und musste später in einem Krankenhaus notoperiert werden. Nach vorliegenden Informationen ist der Mann außer Lebensgefahr.

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde durch alarmierte Polizeibeamte festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim stellte am gestrigen Montag, 22.03.2021, bei Gericht einen Antrag auf Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen. Dem Antrag wurde stattgegeben. Das Gericht erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Anschließend wurde der 39-jährige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die genauen Umstände des Geschehens in der Bertha-von-Suttner-Straße und deren Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Eventuelle Presseanfragen im vorliegenden Fall werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

