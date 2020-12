Polizei Hagen

POL-HA: Klingelanlage von Hauseingang abgerissen - Gute Täterbeschreibung dank Überwachungsanlage

HagenHagen (ots)

Am Mittwoch, 16.12.2020, rief ein Mitarbeiter einer Firma in der Frankfurter Straße die Polizei. Offenbar war in der vergangenen Nacht nach Klingelschild mutwillig beschädigt worden. Da die Firma über eine Videoüberwachungsanlage verfügt, konnte ein Tatverdächtiger, der sich mit zwei weiteren Personen im Eingangsbereich aufhielt, gut beschrieben werden. Zur Sachbeschädigung kam es am 15.12.2020, gegen 23:05 Uhr. Nachdem sich der Tatverdächtige an der Klingelanlage zu schaffen machte, entfernten sich alle Personen kurz darauf in unbekannte Richtung. Der Randalierer wird als 16-18 Jahre, zirka 175-180 cm groß und von normaler Statur beschrieben. Er trug eine dunkle Daunenjacke mit Fellkapuze, helle Jeans oder Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war. Der Tatverdächtige war Brillenträger. Hinweise zu der Person oder ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

